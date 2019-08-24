Памятник летчику-испытателю Валерию Чкалову открыли в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Памятник-бюст Герою Советского Союза летчику-испытателю Валерию Чкалову, выполненный из бронзы, открыли на аэродроме добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) "Горская" в Сестрорецке Ленинградской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО), распространенном в субботу.

Чкалов в 1937 году первым в истории совершил беспосадочный перелет из Советского Союза в Америку через Северный полюс. На аэродроме "Горская" Чкалов руководил аэроклубом.

"Сегодня на аэродроме ДОСААФ "Горская" в городе Сестрорецке Ленинградской области состоялась торжественная церемония открытия памятника Герою Советского Союза летчику-испытателю Валерию Чкалову", - сказано в сообщении.

На открытии бюста также присутствовал командующий 6-й Ленинградской армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Александр Дуплинский. Церемония была приурочена ко Дню воздушного флота России - профессиональному празднику сотрудников авиации. В рамках мероприятия состоялся наземный показ техники военно-транспортной и армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

Перед гостями провели показательные выступления спортсмены-парашютисты и авиамоделисты. Посетители также смогли увидеть реконструкцию боев Великой Отечественной войны. Праздник завершился концертом с репертуаром песен о летчиках.