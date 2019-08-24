В ВОЗ обеспокоены распространением лихорадки Эбола на новые районы ДР Конго

ЖЕНЕВА, 24 августа. /ТАСС/. Болезнь, вызванная вирусом Эбола (БВВЭ), распространяется в Демократической Республике Конго (ДРК) со "стабильной интенсивностью": за последние 10 недель еженедельно заболевало в среднем 80 человек, и сейчас число заразившихся вплотную приблизилось к 3 тысячам, а умерших - к 2 тысячам. Об этом сообщила женевская штаб-квартира Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), выразившая обеспокоенность расширением в последние месяцы территории, где свирепствует вирус-убийца.

"В то время как последние несколько недель характеризовались географическим расширением ареала заболеваемости в новых санитарных зонах, мы по-прежнему видим большое число случаев (болезни), устойчивую локальную передачу на местах и перемещение заболевших между зонами - как в "горячие точки" - Бени, Мандима и Бутембо, так и из них", - говорится в опубликованном 22 августа еженедельном информационном бюллетене ВОЗ. Сообщается, что за 21 день - с 31 июля по 20 августа - было зарегистрировано 216 подтвержденных случаев БВВЭ, причем почти 60% трети из них приходятся на Бени, Мандиму и Бутембо.

Загадка санитарной зоны Пинга

Обеспокоенность в ВОЗ вызывает тот факт, что за последнее время заражения Эболой были зафиксированы в двух новых санитарных зонах страны. Это Мвенга (провинция Южное Киву) и Пинга (Северное Киву). В первом случае речь идет о четырех подтвержденных фактах заболевания, во втором - об одном. Экспертов беспокоит то, что в санитарной зоне Пинга пока не удается обнаружить "видимые эпидемиологические связи с другими случаями". Иными словами, на настоящий момент неясно, как вирус попал в этот район. По словам представителей ВОЗ, "дополнительную проблему" для медицинских работников, ведущих борьбу с БВВЭ, представляет географическая удаленность зоны Пинга, а также риски, связанные с отсутствием безопасности, ограниченный доступ к телекоммуникациям и "сопротивление со стороны затронутой (болезнью) семьи и общины".

"За последние пару недель мы видели вызывающее беспокойство распространение болезни", - заявил 23 августа на пресс-конференции в Женеве исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Он не исключил, что случай заболевания БВВЭ в зоне Пинга мог быть вызван заражением человека вирусом непосредственно от "животного источника". "Сейчас это расследуется, проводятся анализы и генетические исследования", - сказал эксперт.

Как отметил Райан, за последние 10 недель наблюдается "существенная, но стабильная интенсивность передачи (вируса)", и регистрируется примерно по 80 новых подтвержденных случаев БВВЭ еженедельно. Правда, в последние две - три недели, пояснил он, "число случаев начало снижаться", и в ВОЗ выражают надежду, что "эта тенденция продолжится". В целом, по словам Райана, в местах интенсивного распространения вируса медики "одерживают победу", но им пока не удается "предотвращать дальнейшее его распространение". Исполнительный директор программы ВОЗ обратил внимание на необходимость обеспечения должного финансирования борьбы с БВВЭ. Кроме того, "ВОЗ нуждается в наращивании партнерами работы на местах, как со стороны ООН, так и неправительственных организаций".

Согласно опубликованным организацией сведениям, по состоянию на 22 августа в стране было зарегистрировано 2942 случая лихорадки Эбола, из них 1971 случай со смертельным исходом. Вакцинировано более 201 тысячи человек.

Эпидемия БВВЭ началась в ДРК в конце июля - начале августа прошлого года. Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения. 17 июля 2019 года ВОЗ объявила вспышку БВВЭ в ДРК "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном плане".