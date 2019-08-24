Лига друзей Абхазии и Ассоциация друзей Крыма подписали соглашение о сотрудничестве

СУХУМ, 24 августа. /ТАСС/. Общественная организация "Лига друзей Абхазии" и Международная Ассоциация "Друзья Крыма" подписали в субботу в Сухуме соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

"Лига друзей Абхазии" и Ассоциация "Друзья Крыма" будут содействовать расширению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между Абхазией и Крымом", - отмечается в соглашении. Документ подписали председатель координационного совета Друзей Крыма Ян Чарногурский и руководитель Лиги друзей Абхазии Астамур Логуа.

По словам Логуа, "соглашение станет очередным шагом к формальному закреплению статуса Абхазии и Крыма, докажет, что никакие препятствия не могут помешать самоопределению народа, который без чужой помощи может определить, в каком государстве и в какой системе отношений он хочет жить".

Присутствовавший на подписании соглашения заместитель председателя Совета министров Крыма, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов в беседе с ТАСС сказал, что цели у двух организаций просты: содействовать торгово-экономическому, культурно-гуманитарному сотрудничеству, помогать народам двух стран укреплять отношения во всех областях. "Вторая, очень важная цель - доносить до мира правдивую и объективную информацию о развитии наших стран <...> Отсутствие информации способствует тому, что различные недружественные России и Абхазии круги продолжают свою информационную и политическую агрессию против нас. Поэтому, укрепляя сотрудничество наших друзей из разных стран, мы укрепляем положение наших стран в мире", - подчеркнул Мурадов.

Он отметил, что Абхазия была в числе первых, кто заявил, что Крым является, безусловно, неотъемлемой частью России, и кто установил с ним прямые отношения. "Мы подписывали широкое соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, культурной, гуманитарной областях, а в прошлом году провели первое заседание межправкомиссии, которая рассмотрела широкий круг вопросов сотрудничества", - сказал представитель Республики Крым. "Абхазию и Крым соединяет Черное море, у нас хорошие перспективы в сотрудничестве и в сфере транспорта. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на развитие отношений Абхазии и Крыма", - сказал Мурадов.