Более 200 человек из разных стран приняли участие в проектной школе в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 августа. /ТАСС/. Летняя проектная школа "ЗОНД" ("интеллект" в переводе с осетинского языка) завершила свою работу на базе детского технопарка "Кванториум-15" во Владикавказе. Мероприятие проходило с 11 августа собрало более 200 участников из России, Южной Осетии, Анголы, Камеруна, Кот-д'Ивуара, сообщается на сайте Министерства образования и науки Северной Осетии.

"Более 200 участников из трех регионов России, Южной Осетии, а также Анголы, Камеруна, Кот-д'Ивуара и других стран поработали над реальными проектами туристической отрасли с применением высоких технологий. Задачи перед участниками школы ставили партнеры мероприятия: комитет Северной Осетии по туризму, комитет молодежной политики, физкультуры и спорта администрации местного самоуправления Владикавказа, национальный парк "Алания", туристский информационный центр Северной Осетии и информационный портал Ossetia News", - говорится в сообщении.

В течение двух недель молодые люди в возрасте от 12 до 25 лет разрабатывали мобильные приложения для туристов, создавали проекты фотозон в уникальных природных местах, придумывали туристические квесты, снимали и монтировали рекламные видеоролики для продвижения достопримечательностей среди молодежи.

Мероприятие стало частью всероссийского проекта "Кампус молодежных инноваций", который объединяет региональные летние школы нового формата по всей стране. Школа "ЗОНД" была создана на средства гранта Министерства просвещения РФ "Успех каждого ребенка" при организационной и финансовой поддержке Министерства образования и науки Северной Осетии. Проведению школы содействовало также Министерство образования и науки Республики Южная Осетия.

Семь представителей команд из Северной и Южной Осетии отправятся на Международный кейс-чемпионат Кампуса молодежных инноваций. Там они смогут не только представить свои проекты, но и поработать над задачами компаний-партнеров мероприятия.

В работе школы "ЗОНД" приняли участие эксперты - представители бизнеса. Они планируют дальнейшее сотрудничество с лучшими проектными командами и выразили готовность принять участие в доработке, усовершенствовании и возможном внедрении разработок участников школы "ЗОНД".