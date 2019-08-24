Фигурант дела о массовых беспорядках 27 июля Васильев не будет подавать иск к следователям

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Телережиссер Дмитрий Васильев - фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля - не будет подавать судебные иски и жалобы на действия расследующих это дело следователей Следственного комитета РФ и сотрудников изолятора, где он содержался. Об этом ТАСС сообщил его защитник Александр Зинуров.

"Позиция наша с Васильевым такова, что в действиях правоохранительных органов отсутствуют какие-либо правонарушения. В связи с этим мы не видим смысла подавать иски. Дмитрий со мной согласен", - сказал адвокат.

По его словам, в ходе следственных действий Васильеву давали инсулин, который у него был с собой, и трижды вызвали скорую помощь. "У нас есть все доказательства его невиновности, как и у следствия, которое разобралось в этом. В действиях Дмитрия нет состава преступления", - отметил защитник, добавив, что Васильев находится в статусе свидетеля.

Сейчас Васильев выписан из эндокринологического отделения ГКБ им. Ерамишанцева, он находится дома.

Васильев был задержан 10 августа и стал 13-м фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках. Позже он был срочно доставлен из изолятора временного содержания в городскую больницу № 20 из-за повышенного уровня сахара в крови. Суд отказал следствию в избрании фигуранту меры пресечения.

После несогласованной акции 27 июля режиссеру был назначен штраф в 20 тыс. руб. за административное правонарушение по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия порядка его проведения"). По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек.