Погибшего в Греции мецената Абрамова похоронят на Ваганьковском кладбище

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Предприниматель, меценат, основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов, погибший при крушении вертолета в Греции в возрасте 55 лет, будет похоронен 25 августа на Ваганьковском кладбище. Об этом сообщил ТАСС в субботу замдиректора музея по связям с общественностью Сергей Богатырев.

"Похороны пройдут на Ваганьковском кладбище", - сказал собеседник агентства. Прощание состоится с 10:00 до 12:00 в музее в тот же день. Также пройдет отпевание.

Посольство РФ в Греции ранее подтвердило гибель двух россиян в катастрофе вертолета 20 августа близ острова Порос. По информации посольства, погибли Михаил Абрамов и Павел Акулинин.

Абрамов родился в Москве 12 октября 1963 года. С 1985 года занялся предпринимательской деятельностью. Коллекционировать иконы начал с 2000-х годов. Его музей - единственная в России частная коллекция византийского и древнерусского искусства, официально преобразованная в общедоступный музей, статус которого подтвержден включением его в международную организацию IСOM (International Council of Museums) и Союз музеев России.

Впервые экспозиция была открыта в 2006 году в залах московского бизнес-центра "Верейская плаза". Несмотря на свою камерность, молодой музей получил широкую известность в научных и общественных кругах благодаря осуществлению целого ряда художественных проектов. Среди них такие выставки, как "Возвращенное достояние" (Государственная Третьяковская галерея, 2008 год) и "Шедевры русской иконописи XIV-XVI веков из частных собраний" (Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, 2009 год).

Новый музейный комплекс на Таганке был открыт для посетителей в январе 2011 года. Он объединяет два особняка XIX - начала XX века на Гончарной улице, реконструированных и специально оборудованных для экспонирования и хранения памятников.

Благотворительные проекты

Наряду с обеспечением музея, Абрамов вел ряд благотворительных проектов в Москве: возводил храмы, строил фонтаны, помогал ветеранам и детским приютам.

Награжден медалью и дипломом ЮНЕСКО "Пять континентов" за выдающийся вклад в сохранение исторического наследия. Лауреат премии "Меценат года" в номинации "Сохранение объектов культурного наследия", присужденной за организацию выкупа и передачу Ярославскому историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику иконы XVII века "Воскресение - Сошествие во ад со Страстями Христовыми в 18 клеймах".