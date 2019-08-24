Около 20 тыс. петербуржцев хотят проголосовать по месту нахождения на выборах губернатора

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Член Центризбиркома России Александр Клюкин сообщил, что порядка 20 тыс. жителей Санкт-Петербурга изъявили желание проголосовать на предстоящих 8 сентября выборах губернатора города по месту нахождения. Об этом он рассказал в ходе встречи с участием трех кандидатов на должность главы Петербурга - Михаила Амосова, Владимира Бортко, Надежды Тихоновой, - председателем горизбиркома Виктора Миненко и местного уполномоченного по правам человека Александра Шишлова.

"По состоянию на 24 августа, 20 тыс. жителей северной столицы написали заявления о голосовании по месту нахождения. Их них более 9 тыс. избирателей планируют проголосовать на территории Ленинградской области, 930 - в Псковской области", - приводит слова Клюкина пресс-служба ЦИК в субботу.

Он отметил, что порядка 10 тыс. человек изменили место голосования на территории самого города, воспользовавшись механизмом "Мобильный избиратель".

На прошлой неделе горизбирком принял решение ликвидировать в Ленинградской и Псковской областях 15 дополнительных избирательных участков. Решение о ликвидации, по данным главы ГИК, связано с тем, что "на этих участках активность избирателей крайне низкая, необходимости тратить средства, ресурсы, заниматься этим вопросом нет". Как сообщил Миненко, принявший в режиме селекторной связи участие в заседании ЦИК РФ 23 августа, всего планируется создать 15 участков в Псковской области и 62 участка в Ленинградской области.

На заседании ЦИК 21 августа глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о поступивших к ним жалобам к формированию экстерриториальных участков со стороны трех кандидатов - Владимира Бортко, Михаила Амосова и Надежды Тихоновой. Она призвала главу горизбиркома Петербурга встретиться с кандидатами, чтобы рассмотреть все аспекты создания таких участков. Памфилова также заявила, что ЦИК РФ направит в ближайшее время в Петербург рабочую группу для проверки целесообразности создания на губернаторских выборах дополнительных участков за пределами города.

О выборах

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября. Кандидатами стали четыре человека: кандидат от КПРФ Владимир Бортко, Михаил Амосов, выдвинутый от партии "Гражданская платформа", самовыдвиженец Александр Беглов, а также кандидат от партии "Справедливая Россия" Надежда Тихонова.

На выборах предполагается задействовать систему так называемых экстерриториальных участков, когда проголосовать на региональных выборах можно на территории сопредельных субъектов, где организуются специальные пункты для голосования. Такие участки часто называют дачными, поскольку их работа рассчитана прежде всего на дачников, которые в начале сентября остаются в своих загородных домах, расположенных в соседних с местом их регистрации регионах. Заявления для голосования на таких участках подаются посредством механизма "мобильный избиратель", который позволяет гражданам, оказавшимся в день выборов не по месту своей регистрации, проголосовать на более удобном для них избирательном участке.