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Reuters: в ЮАР суд изъял у танзанийской компании самолет Airbus по иску фермера

Правительство Танзании задолжало фермеру $33 млн за экспроприированную у него землю, отмечает адвокат истца

ПРЕТОРИЯ, 24 августа. /ТАСС/. Высокий суд ЮАР постановил конфисковать находящийся в аэропорту Йоханнесбурга самолет Airbus A220 у авиакомпании из Танзании по иску бывшего фермера. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на адвоката истца Роджера Уэйкфилда.

По словам юриста, правительство Танзании задолжало фермеру $33 млн за экспроприированную у него в Танзании землю.

Самолет, находящийся в лизинге у танзанийской авиакомпании, должен был вылететь из международного аэропорта Йоханнесбурга в крупнейший город Танзании - Дар-эс-Салам.

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ЮАРТанзания
Северный Кавказ
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