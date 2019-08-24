Памятный знак жертвам трагедии в колледже в Керчи откроют 2 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Памятный знак жертвам трагедии в колледже в Керчи, где 17 октября прошлого года погибли 20 человек, будет открыт 2 сентября. Об этом сообщил в субботу глава администрации города Сергей Бороздин.

"Открытие памятного знака жертвам трагедии в Керченском политехническом колледже запланировано на 2 сентября. В настоящий момент у главного учебного корпуса колледжа начались работы по установке памятного знака, работает тяжелая техника", - написал он на своей странице в Facebook.

Бороздин не сообщил, кто является автором проекта и как будет выглядеть памятный знак.

Трагедия в Керчи произошла 17 октября 2018 года. Студент колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами нападения стали 20 человек, нападавший покончил с собой.