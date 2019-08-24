Известные рэперы выступили на фестивале "Таврида - АРТ" в Крыму

СУДАК /Республика Крым/, 25 августа. /Корр. ТАСС Дарья Павлова/. Известные рэперы, в том числе TERNOVOY, GUF и Мот, выступили на первом в России фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ" в Крыму, передает корреспондент ТАСС.

Открывший вечер музыкант Олег Терновой (TERNOVOY) в беседе с журналистами отметил, что не имел таких возможностей для самореализации, как участники "Тавриды - АРТ".

"Для участников это же огромная возможность показать свой материал на широкую публику, когда я только начинал, у меня такого не было. Здорово, что государство поддерживает талантливую молодежь, тех, кто хочет заниматься творчеством", - сказал он.

"Я очень рад был первым выступить перед такой большой аудиторией, на счетчиках показывало 15 тыс. на начало, и народ все прибывал", - поделился исполнитель.

Он также отметил организацию фестиваля. "Смотрю на это все и не понимаю, как все это сделали. Говорят, что это все за три месяца выстроили, я не знаю, как можно было за такой короткий промежуток времени все организовать", - сказал Терновой.

Артист пожелал всем участникам беречь свою уникальность. "Каждый уникален, и самое главное, наверно, стараться беречь эту уникальность в себе, чтобы чужое мнение не привело тебя в неправильное русло. Делайте то, что вам нравится, если вы чувствуете, что это то самое и это горит внутри, - делайте это. Конечно, нужно здраво оценивать свои шансы, смотреть, что сейчас нравится людям. И каждый добьется, если он не сдастся и найдет свое место", - подчеркнул он.

Среди прочих артистов, выступавших вслед за TERNOVOY, были Александр Степанов (ST), Назима Джанибекова (НАZИМА), Достонбек Исламов (Doni), Вячеслав Исаков (Slame) и другие. Зрители также увидели выступления молодых рэп-исполнителей, творческую коллаборацию участников "Рэп смены" Форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" и звезд Black Star. После этого началась ночь "Stand-Up Comedy", где резиденты "Comedy Woman" и проекта "Stand-Up" выступят вместе с начинающими комиками - выпускниками смены "Stand-Up Comedy" форума "Таврида 5.0".

О фестивале

Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" проходит в Крыму 20-26 августа. Он собрал на одной площадке свыше 50 тыс. человек, среди которых 4,5 тыс. молодых деятелей культуры из 85 регионов России и других стран. "Таврида - АРТ" позиционируется как "фестиваль фестивалей": за дни основной программы пройдет 834 культурных события - от театрального и литературного фестивалей до авиашоу и концертов звезд рока, рэпа и поп-музыки.

Для участников, которым от 18 до 35 лет, работают восемь арт-кварталов: "Таврида Арт", посвященный художественному искусству, дизайну, стрит-арту, скульптуре и архитектуре, "Таврида народная" - для фольклора, промыслов, "Таврида музыка", "Таврида кино&театр", "Таврида танцы", "Таврида КВН", "Таврида лайф" для любителей здорового образа жизни, "Таврида добро" для тех, кто помогает сохранению исторического и культурного наследия страны. Запланированы около 60 кастингов для кино и телепроектов, шоу и различных программ.

Форум молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В этом году проект расширился до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября) и фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ". Ведется капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида", которое планируется завершить в 2022 году. Организатором форума "Таврида" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".