Во Франции предлагают создать международный фонд борьбы с лесными пожарами

ПАРИЖ, 25 августа. /ТАСС/. Представители французского государства выступили с инициативой создать международный фонд для борьбы с лесными пожарами и реализации мер по восстановлению лесов. С соответствующим призывом выступила министр заморских территорий Франции Анник Жирарден и руководство департамента Французская Гвиана, граничащего с Бразилией и Суринамом. Их воззвание, названное "Франция является страной Амазонии. Защитим это общее достояние человечества", опубликовано в воскресенье еженедельной газетой Le Journal du Dimanche.

Политики предлагают, учитывая серьезность ситуации с лесными пожарами в Амазонии и других регионах мира, "создать международный фонд, который не будет зависеть непосредственно от руководства государств и сможет осуществлять конкретные и целенаправленные меры, ориентированные на помощь местным властям в борьбе против пожаров и в действиях по воссозданию лесов". Также в послании содержится призыв к Европейскому союзу увеличить вдвое размер его фонда межрегионального развития, направленного на защиту биоразнообразия и на развитие Амазонии".

"Амазонские леса раскинулись на территории девяти стран, в том числе и Франции. Однако в последние 10 лет они лишились более 550 тыс. кв. км площади, что равно территории Франции. Только за июль месяц в этом году было вырублено, в основном на бразильской территории, 2,5 тыс. кв. км лесов, что равно территории Реюньона", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что такие вырубки лишают экологию планеты возможностей по поглощению углекислого газа, наносят удар по ее биологическому разнообразию". Ухудшается и положение проживающего на этой территории коренного населения.