На ужине перед саммитом G7 лидеры стран-участниц попробовали блюда баскской кухни

БИАРРИТЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Перед тем как приступить к обсуждению основных международных проблем таких, как кризисы в Сирии и Ливии, ядерная сделка с Ираном, торговые войны, лесные пожары в Амазонии и гендерное равенство, лидеры стран Группы семи (G7) собрались на маяке города Биарриц за традиционным вступительным ужином. Согласно появившемуся в интернете меню, главы стран и правительств G7 отведали традиционные блюда баскской кухни.

В качестве закуски первым лицам семи государств было предложено блюдо под названием piperade, приготовленное из пюре перца, приправленного душистыми травами, с яйцом и луковым кремом сверху. Затем гостям принесли marmitako - красный тунец с перцем, луком и картофелем. За этим последовали местные сыры, ну а в качестве десерта был предложен баскский бисквитный торт.

Кроме того, указано, что среди напитков, представленных на выбор на ужине, были вина из местных виноградников - Ирулеги и Мадриан, а также шампанское.

Как сообщалось, шеф-поваром ужина стал баскский повар Седрик Бешад, которому помогал старший повар Елисейского дворца Гийом Гомез.

G7 - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения приняли решение вернуться к формату "семерки".