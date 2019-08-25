Чистоту и состояние флага на здании Дома правительства России проверяют каждую неделю

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Флаг на здании Дома правительства России проверяют каждую неделю и при необходимости отправляют в чистку и на ремонт. Об этом сообщается в воскресенье в Twitter кабмина.

В этом году российский триколор отмечает 350-летие. Флаг на здании Дома Правительства подвержен влиянию погодных условий, поэтому каждую неделю его проверяют и отправляют по необходимости на ремонт и в чистку. Смотрите видео: pic.twitter.com/55hy3wXEU5

"Флаг на здании Дома правительства подвержен влиянию погодных условий, поэтому каждую неделю его проверяют и отправляют по необходимости на ремонт и в чистку", - говорится в сообщении, которое сопровождается видеозаписью, где можно увидеть работу следящих за состоянием флага специалистов.

День государственного флага установлен 20 августа 1994 года указом президента России и ежегодно отмечается 22 августа.