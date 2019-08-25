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Чистоту и состояние флага на здании Дома правительства России проверяют каждую неделю

Флаг по необходимости отправляют на ремонт и в чистку

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Флаг на здании Дома правительства России проверяют каждую неделю и при необходимости отправляют в чистку и на ремонт. Об этом сообщается в воскресенье в Twitter кабмина.

"Флаг на здании Дома правительства подвержен влиянию погодных условий, поэтому каждую неделю его проверяют и отправляют по необходимости на ремонт и в чистку", - говорится в сообщении, которое сопровождается видеозаписью, где можно увидеть работу следящих за состоянием флага специалистов.

День государственного флага установлен 20 августа 1994 года указом президента России и ежегодно отмечается 22 августа.

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