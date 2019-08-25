Более 100 краденых портретов Макрона вынесли на акцию в защиту окружающей среды

"Климат, социальная справедливость, а где же Макрон?" - этот риторический вопрос, а также лозунги с обвинениями в бездействии несли манифестанты по улицам Байонны. Чтобы избежать лишнего внимания со стороны полиции, организаторы призвали участников нести портреты завернутыми в бумагу до последнего момента. Лишь шедшие впереди активисты несли изображения французского президента открыто, некоторые из них были намеренно перевернуты вверх ногами.

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Участники протестного марша в Байонне пронесли по улицам 128 портретов президента Франции Эмманюэля Макрона, "реквизированных" из мэрий по всей стране. Таким образом организаторы хотят обратить на себя внимание французского лидера и напомнить ему о необходимости принять более эффективные меры по защите окружающей среды.

"Это не удовольствия ради, и это не игра, мы пытаемся донести таким образом крик о помощи: пока планета горит на наших глазах, пока социальное неравенство становится все сильнее. Самое большое преступление - это радоваться небольшим шагам и довольствоваться заявлениями о намерении", - подчеркнули представители движения Anv-COP21, которое организовало этот протест. "Мы не отступим перед шантажом и продолжим "снимать Макрона" со стен кабинетов мэрий в знак осуждения за отсутствие смелых и необходимых действий", - добавили они.

В течение года активисты движения воровали портреты Макрона из французских мэрий, в том числе один из Биаррица и сразу несколько - из мэрий парижских округов. Сами активисты подчеркивают, что портреты они не воруют, а "реквизируют", что, очевидно, подразумевает их возвращение на место в будущем, хотя сделать они это обещают только в ответ на более решительную политику властей в сфере экологии. С начала года им удалось добыть 128 портретов, хотя и ценой задержания 93 активистов.