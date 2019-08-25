Лидеры Польши, ФРГ и США произнесут в Варшаве речи в 80-ю годовщину начала Второй мировой

ВАРШАВА, 25 августа. /ТАСС/. Президенты Польши, ФРГ и США 1 сентября выступят с речами в польской столице по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об этом заявил в воскресенье на брифинге глава кабинета польского президента Анджея Дуды Кшиштоф Щерский.

По его словам, в этом мероприятии примут участие 250 гостей из нескольких десятков стран. Подтвержден визит 20 лидеров, в том числе президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.

"На площади Пилсудского речи произнесут президенты Польши, Германии и США. Будут три выступления", - сказал он. "Ведущим мотивом будут слова "Память и предостережение", - добавил Щерский. "Речь идет о лекции истории, - указал он, отметив важность того, "чтобы память была предостережением для современного мира".

При этом, отвечая на вопрос о приглашении России, Щеркий напомнил, что "президент [Польши] решил пригласить страны ЕС и "Восточного партнерства" (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина)". "Россия не участвует ни в одной из этих организаций", - отметил он. Ранее польские власти поясняли свое решение не приглашать представителей РФ тем, что 1 сентября 1939 года она еще не участвовала в войне, а годовщину республика хочет отметить с теми странами, с которыми тесно сотрудничает сейчас.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя этот шаг, указал, что Кремль относится к нему негативно. По его словам, "любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщинам или Великой Отечественной войны, или Второй мировой войны, без участия [России] не могут считаться полноценными, ибо роль [России] в завершении Второй мировой войны невозможно переоценить".

За освобождение польской земли от захвативших ее в 1939 году гитлеровцев отдали свои жизни 600 тыс. советских солдат.