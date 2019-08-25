Папа Римский призвал к объединению усилий для тушения пожаров в Амазонии

ВАТИКАН, 25 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность обширными пожарами в лесах Амазонии и призвал всех молиться за их прекращение. Об этом понтифик сказал в воскресенье в традиционной проповеди, сообщает служба печати Святого престола.

"Мы все обеспокоены пожарами, охватившими леса Амазонии, и молимся, чтобы со всеобщей помощью они скорее были потушены. Эти "зеленые легкие" имеют жизненно важное значение для всей планеты", - отметил глава Римско-католической церкви.

По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии, крупнейшей южноамериканской страны, что составляет примерно 0,44% территории биома. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше 500 тыс. га ее территории. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85%, превысив 22 августа отметку в 76 тыс.

Тема пожаров в Южной Америке обсуждается на проходящем во Франции саммите Группы семи.