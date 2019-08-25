Руководитель "Сириуса": молодежь все активнее участвует в праздновании Дня флага России

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Активность, которую проявляет молодежь при участии в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации, повышается, считает руководитель образовательного центра "Сириус", сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева. Соответствующим мнением она поделилась в воскресенье с журналистами.

"Особенно важно отметить, что большую роль в праздновании Дня флага начинает играть наша молодежь, подрастающее поколение. Если посмотреть на страну в целом, то можно заметить возросшую активность учащихся коллективов - ребята не просто присоединяются к существующим форматам праздника, они активно участвуют в креативном процессе, наполняют День флага новыми смыслами и современными трактовками", - сказала Шмелева, напомнив, что в этом году отмечается 350-летие российского триколора.

По ее словам, праздник объединил людей всех возрастов, профессий и социальных слоев, и это важный индикатор единства и поступательного движения страны в будущее. "Флаг - это не только и не столько физический объект, сколько надежный духовный путеводитель, который связывает воедино различные эпохи и исторические периоды нашей страны, дает возможность ощутить сопричастность к свершениям предков", - подчеркнула Шмелева.

Руководитель "Сириуса" напомнила, что по всей стране проходят многочисленные творческие фестивали, выставки, конкурсы, ведется также и большая социальная и благотворительная работа - и все это приурочено к празднованию Дня флага.

"Нашему обществу нужно побольше таких дат, когда содержание праздника наполняют не политические трактовки, а общегражданская патриотическая повестка. В День флага мы можем оглянуться назад, оценить свои достижения и вспомнить о предках, которые сделали возможным само наше существование, жизнь и прогресс нашей страны. Очень важно не растерять это наследие и передать нашим детям чувство гордости за страну и сопричастности к ее великой истории", - заключила Шмелева.

В субботу более 100 тыс. человек приняли участие в праздничном концерте, который прошел в центре столицы, на проспекте Академика Сахарова, и был посвящен 350-летию Государственного флага РФ. День Государственного флага РФ установлен 20 августа 1994 года указом президента России и ежегодно отмечается 22 августа. Историческим государственным флагом России считается бело-сине-красное полотнище, которое впервые было поднято на первом русском корабле "Орел" во время царствования Алексея Михайловича в 1667 году.