Медведев поздравил режиссера Соловьева с 75-летием

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил режиссера Сергея Соловьева с 75-летием. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства России.

"Ваши фильмы по праву входят в число лучших отечественных кинолент, - отметил премьер. - Их всегда отличают и оригинальные режиссерские решения, и блестящая актерская игра. Для многих молодых артистов и музыкантов работа с вами стала самым важным событием в их творческой судьбе".

"Особого уважения заслуживает ваша преподавательская деятельность. К числу ваших учеников себя с гордостью причисляют несколько поколений российских актеров и режиссеров", - добавил Медведев.

Сергей Соловьев - российский режиссер, народный артист РФ (1993 г.). В 1969 году с отличием окончил в Москве режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК, сейчас - Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова). Поставил фильмы "Станционный смотритель", "Сто дней после детства", "Асса" и другие.