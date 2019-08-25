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Саммит G7 во Франции

Меркель обсудила с президентом Чили на полях саммита G7 тему пожаров в Амазонии

Также в ходе переговоров стороны затронули вопрос ситуации в Венесуэле

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Чили Себастьяном Пиньерой на полях саммита Группы семи (G7) в Биаррице тему лесных пожаров в Бразилии и соседних с ней странах. Об этом сообщила в воскресенье журналистам представитель кабмина ФРГ.

Лидеры обоих государств также обсудили ситуацию в Венесуэле и подготовку к климатической конференции в Чили, которая запланирована на декабрь текущего года. Другие детали не приводятся.

Лесные пожары охватили обширные территории в Бразилии, Боливии, Парагвае и Перу. Бразильский Национальный институт космических исследований (Inpe) сообщил, что за первые семь месяцев текущего года в результате пожаров было уничтожено более 1,86 млн га экваториальных лесов Амазонии, расположенных на территории крупнейшей южноамериканской страны. Как уточнялось, это примерно 0,44% территории биома.

Теги
Меркель, АнгелаПиньера, СебастьянГерманияФранцияЧилиСаммит G7 во Франции
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