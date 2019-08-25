Собственный спорткомплекс появится на площадке арт-кластера "Таврида " в Крыму

СУДАК /Республика Крым/, 25 августа. /ТАСС/. Спортивный комплекс планируется построить на площадке арт-кластера "Таврида" в районе города Судака, сообщил журналистам в воскресенье на полях фестиваля "Таврида - АРТ" глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Больше 200 га в общей сложности [площадь участка в бухте Капсель, переданного для создания арт-кластера]. Здесь собираются и спортивный комплекс строить, но пока всех планов озвучить нельзя", - сказал Аксенов. Он уточнил, что для региона развитие площадки дает новые инвестиции и рабочие места, в частности для жителей Судака.

Власти Крыма должны помочь в решении ряда вопросов, добавил он. "На Республике Крым также часть вопросов. Среди них подтяжка сетей теплоснабжения, водоснабжения, рекультивация свалки, ремонт дорог. Свою задачу будем выполнять", - добавил глава региона.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" (проходит с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта - Центр развития культурных инициатив.