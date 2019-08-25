Девятилетняя девочка за 13 часов переплыла пролив между Хайнанем и материковым Китаем

ХАЙКОУ /Китай/, 25 августа. /ТАСС/. Девятилетняя девочка сумела переплыть пролив Цюнчжоу, который разделяет южный китайский остров Хайнань и материковую провинцию Гуандун. Как сообщает местный новостной портал "Наньхайван", заплыв продолжался 13 часов.

Чжоу Ихань стартовала с побережья в районе города Хайкоу на Хайнане и завершила свой заплыв у приморского города Чжаньцзян в материковой части страны. В общей сложности ей пришлось преодолеть 26,7 км.

Вместе с ней пролив преодолели еще девять взрослых пловцов. За каждым участником следовала лодка, чтобы следить за их состоянием. Подниматься на борт во время заплыва, согласно установленным правилам, было запрещено, в этом случае спортсмен сразу же дисквалифицировался.

Все участники заплыва, включая юную Чжой Ихань, столкнулись с множеством трудностей. Самыми серьезными из них оказались сильное течение и большое количество медуз. Отец девочки неоднократно просил ее сняться с дистанции и подняться на лодку, однако Чжоу Ихань успешно завершила заплыв и стала самой юной спортсменкой, переплывшей пролив Цюнчжоу.

"Некоторые говорят, что я удивительная, а другие критикуют моих родителей за то, что я подвергаю себя таким опасным испытаниям. Но мне нравится плавать, и это то, что я хочу делать", - приводит портал слова Чжоу Ихань, которая занимается плаванием с одного года.