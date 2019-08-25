В WorldSkills Russia оценили уровень подготовки выпускников российских колледжей

КАЗАНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Уровень подготовки около 70% выпускников техникумов и колледжей России не соответствует современным среднемировым требованиям к специалистам. Об этом заявил генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" Роберт Уразов, слова которого приводит в воскресенье пресс-служба союза.

"По результатам демонстрационного экзамена всего 30% выпускников России соответствуют современным среднемировым требованиям к специалистам. Мы запустили этот эксперимент три года назад, на сегодня он показал свою эффективность и выявил разрыв между требованиями современной экономики и качеством подготовки выпускников, так называемые skills gap на языке зарубежных систем квалификаций", - цитирует пресс-служба слова Уразова.

Как отмечается в сообщении, российские колледжи ежегодно выпускают около 40 тыс. специалистов в сфере IT. В 2019 году демонстрационный экзамен прошли около 4 тыс. студентов системы среднего профессионального образования, а также более 100 студентов вузов. Около 20% по итогам продемонстрировали уровень, соответствующий мировым требованиям к специалистам сферы IT.

Демонстрационный экзамен за последние три года прошли более 94 тыс. студентов и выпускников колледжей РФ.

Демонстрационный экзамен - это открытая аттестация будущего специалиста в присутствии экзаменационной комиссии, преподавателей и работодателей. Ребята могут показать, на что они реально способны, в специально созданных для них производственных условиях. Для этого в местах приема экзаменов предусмотрены станки, кухня или, например, автомобиль и его составляющие.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.