Эксперт: дизайн и робототехника наиболее популярны среди участников FutureSkills

КАЗАНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Наиболее популярными направлениями инициативы FutureSkills, по которым студенты прошли демонстрационный экзамен, стали промышленный дизайн и промышленная робототехника. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" со ссылкой на заместителя генерального директора этого союза Дмитрия Глушко.

"Самыми массовыми компетенциями будущего, по которым состоялись демонстрационные экзамены, стали промышленный дизайн и промышленная робототехника. 172 студента по промышленной робототехнике, 81 студент по технологиям композитов и 77 студентов по компетенции изготовления прототипов показывают баллы, сопоставимые с результатами призеров отраслевых чемпионатов профессионального мастерства. Три года назад таких профессионалов в России не было вообще", - сказал Глушко.

По его словам, оценку навыков в рамках FutureSkills к настоящему моменту "прошли около 3000 выпускников, основная часть из которых - студенты московских колледжей".

Глушко отметил, что для освоения высокотехнологичных профессий, востребованных экономикой будущего, требуются большие затраты на оборудование и расходные материалы. Их имеют только Москва и еще несколько регионов. В частности, в демонстрационном экзамене по названным компетенциям будущего принимали участие студенты из Татарстана, Свердловской, Самарской и Смоленской областей и Краснодарского края.

Демонстрационный экзамен - это открытая аттестация будущего специалиста в присутствии экзаменационной комиссии, преподавателей и работодателей. Студенты в специально созданных для них производственных условиях могут показать, на что они реально способны. Для этого в местах приема экзаменов предусмотрены станки, кухня или, например, автомобиль и его составляющие.

FutureSkills - одна из приоритетных инициатив движения "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), направленная на развитие профессий будущего и опережающую подготовку кадров. Реализация проекта обусловлена стремительными глобальными изменениями в сфере технологий и производства, которые диктуют новые требования к кадрам и к их подготовке.