Власти Калмыкии планируют расширить поддержку молодежи и создать арт-кластер

СУДАК /Республика Крым/, 25 августа. /ТАСС/. Власти Калмыкии будут содействовать участию молодежи региона в различных федеральных конкурсах и форумах. В республике планируется создать молодежный арт-кластер, сообщил в воскресенье журналистам врио главы Калмыкии Бату Хасиков на полях форума "Таврида".

"Планируем расширять поддержку молодежи. Мы уже увеличили число молодых ребят из Калмыкии, участвующих в различных конкурсах и форумах. Проводим семинары по правильному оформлению заявок на конкурсы для получения грантов. В России сейчас широкая палитра конкурсов и грантов, хочется, чтобы калмыцкая молодежь тоже участвовала и побеждала", - сказал Хасиков.

Он заметил, что Калмыкия - уникальный регион, где сосредоточен "сплав различных культур - восточной, русской, кавказской, казачьей". Регион сохраняет высокие позиции в развитии народного, танцевального и музыкального творчества, в том числе благодаря активной молодежи.

По словам Хасикова, в перспективе - создание арт-кластера. "Мы уже начали [в рамках создания арт] молодежный проект на базе одного из центров [в Элисте], он пока небольшой, локальный. Включает микс самых разных направлений - не только творчество, но и здоровый образ жизни, здоровое питание и прочее, - пояснил врио главы региона. - Там молодежь между собой общается и начинает друг другу помогать, мы оказываем содействие. Уже провели фестиваль молодежной уличной субкультуры "Здесь и сейчас", он прошел на федеральном уровне, гостей было много, местная молодежь в восторге".

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширился до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" (пройдет с 20 по 26 августа). Ведется капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида", которое планируется завершить в 2022 году. Организатором форума "Таврида" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".