Прокуратура Хабаровского края выявила более 80 нарушений в работе властей во время паводка

ХАБАРОВСК, 26 августа. /ТАСС/. Прокуроры в Хабаровском крае внесли представления главам городов и поселений, выявив свыше 80 нарушений в их работе во время паводка в регионе. Об этом сообщила краевая прокуратура в понедельник.

"Всего по результатам проверок выявлено 82 нарушения закона, внесено 54 представления об их устранении, опротестовано 11 нормативных правовых актов, должностным лицам объявлено 39 предостережений", - говорится в распространенном релизе.

Нарушения прокуроры выявили в частности при исполнении бюджетного законодательства. Так, в шести селах Хабаровского района отсутствуют резервные фонды для ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, либо в них недостаточно средств. Главам внесены представления. По тем же основаниям представления внесены представителям властей в Николаевском районе.

Прокуроры также выявили нарушения при предотвращении и ликвидации последствий паводка. Проверка, проведенная после подтопления дороги по улице Флегонтова в Хабаровске в середине августа, выявила, что это произошло из-за засорения ливневой канализации, а также плохой работы установленной в этом районе насосной станции. Участок улицы тогда после сильных дождей затопило на глубину до 70 см, вода захлестывала проезжающие машины по капот. Позже участок закрыли для движения, пока вся вода не сошла. Мэру Хабаровска Сергею Кравчуку внесено представление.

Соблюдение прав граждан при возмещении причиненного паводком ущерба

Прокуроры также проверяют соблюдение прав граждан при возмещении причиненного паводком ущерба. Речь идет о своевременности обследований подтопленных дворов и домов, о своевременности составления соответствующих актов, о рассмотрении обращений по поводу возмещения ущерба от паводка, о проведении разъяснительной работы. Было установлено, что в Нанайском районе отсутствуют нормативные акты, определяющие формирование комиссии по обследованию подтопленных территорий и оценке ущерба. Главе районной администрации внесены представления.

В Хабаровском крае сейчас сложная гидрологическая ситуация. Идет рост воды на Амуре, из-за дождей разливаются малые реки, поднимаются грунтовые воды. По данным МЧС, за прошлые сутки в регионе в 62 населенных пунктах подтоплены 34 жилых дома, 437 приусадебных участков, 766 земельных участков и около 1,7 тыс. дачных участков. Также вода сохраняется на восьми участках межпоселковых автодорог, 39 участках дорог внутри населенных пунктов и на одном мосту.