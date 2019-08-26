Патриарх Кирилл считает, что пацифизм неправильно понимает Евангелие

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Пацифисты неправильно трактуют евангельские слова о том, что, получив удар по одной щеке, нужно подставить другую. Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил на воскресной проповеди после Литургии в храме Державной иконы Божией Матери в Чертанове, текст которой приводит официальный сайт Русской православной церкви (РПЦ).

"Из буквального толкования можно сделать неверные выводы. Мы знаем, что в определенный период новейшей истории возникло такое движение, как пацифизм, которое полностью исключало возможность вооруженного сопротивления даже в случае агрессии. Многие, кто учил действовать таким образом, ссылались на слова Господа об ударе в правую щеку, за которым должен последовать удар в щеку левую. Правильное толкование этой Божией заповеди: "Кто злословит нас, того мы благословляем; кто гонит нас, того мы терпим" [из Первого послания апостола Павла к Коринфянам (1 Кор. 4:9-16)]", - сказал он.

По мнению предстоятеля церкви, христианское смирение - это не капитуляции перед злом, а ответ злу. "Но это не тот ответ, который обычно бывает: если кто обидел, я обижу еще сильнее. Слова апостола Павла помогают нам понять, что на зло нужно отвечать иначе. Если не найдется никого, кто ответит на зло добром, то зло будет торжествовать в роде человеческом", - добавил патриарх.

Патриарх Кирилл убежден, что менее всего люди готовы отвечать на зло так, как учит апостол Павел. "Но именно в этой позиции -- великое противление злу, потому что зло побеждает только тогда, когда люди с ним соглашаются", - подвел он итог проповеди.