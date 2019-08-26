Трамп заявил, что никогда не предлагал бороться с ураганами ядерным оружием

ТАСС, 26 августа. Президент США Дональд Трамп опроверг публикацию портала Axios, в которой говорилось, что он якобы предлагал бороться с ураганами с помощью ядерного оружия.

"Материал Axios о том, что президент Трамп хотел бороться с ураганами с помощью ядерного оружия перед тем, как они достигнут побережья, просто нелеп. Я никогда не говорил такого. Очередные лживые новости!" - написал глава Белого дома в понедельник в Twitter.

В воскресенье Axios со ссылкой на свои источники сообщил, что Трамп якобы несколько раз предлагал на закрытых брифингах Совета нацбезопасности бороться с ураганами с помощью ядерных бомб. В ходе одного из заседаний Трамп поинтересовался, почему нельзя ударить по стихии с помощью ядерного оружия, отмечается в публикации. "Они (ураганы - прим. ТАСС) формируются у побережья Африки, далее движутся через Атлантику, а мы ударим в самый центр и рассеем ураган. Почему мы не можем так сделать?" - цитирует интернет-издание предполагаемые высказывания президента.

На просьбу портала прокомментировать данную информацию Белый дом ответил, что не дает комментарии насчет "частных разговоров, которые мог или нет вести президент со своей командой по национальной безопасности".

Как отмечает Axios, озвученная президентом идея не получила развития.