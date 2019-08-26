Пенсионер выиграл арабскую лошадь на празднике Терского конезавода

ПЯТИГОРСК, 26 августа /ТАСС/. Пенсионер из села Дунаевка Ставропольского края Василий Задорожный выиграл чистокровную арабскую лошадь на Дне открытых дверей Терского племенного конезавода. В этом году конезаводу исполняется 130 лет, и юбилей "Из века в век" посвящен истории конезавода, сообщили в понедельник ТАСС организаторы мероприятия.

"Главной интригой стал традиционный розыгрыш призов. Все ждали, кому же достанется главный приз - чистокровная арабская лошадь. Удача улыбнулась пенсионеру из села Дунаевка Минераловодского района Василию Задорожному. Кстати, он пока не решил, заберет ли свой выигрыш. Пока конь по кличке Император находится на Терском конном заводе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также на конезаводе прошло шоу арабских скакунов "Звезда Пятигорья". "В течение двух дней 63 лошади боролись за этот высокий титул, в финал вышло 24. Победа досталась серой кобыле Бородине. Это шоу проводится на базе Терского с 2011 года и имеет статус международного, соревнования включены в официальный календарь всемирной ассоциации шоу арабских лошадей", - добавили организаторы.

Собеседник агентства отметил, что на празднике побывало 11 тыс. человек. "На Дне открытых дверей гостям рассказали об истории конезавода, желающие могли прокататься верхом на лошади, попробовать свои силы в стрельбе из лука или заглянуть на ярмарку в город мастеров. Кроме того, прошел чемпионат по костюмированному детскому конкуру, в нем приняло участие 19 спортивных пар. Специально для маленьких гостей работали десятки локаций для игр и развлечений", - сказал он.

Терский конный завод основал у подножия горы Змейки в 1889 году граф Строганов. В 1922 году по распоряжению маршала Буденного Терский становится государственным военным заводом под литерой 169. Предприятие является флагманом арабского коневодства России.