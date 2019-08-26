Всемирный центр конфуцианских исследований создан на родине философа

ПЕКИН, 26 августа. /ТАСС/. Всемирный центр конфуцианских исследований создан на родине древнекитайского философа и педагога Конфуция (551-479 до н.э.) в Нишане (провинция Шаньдун, Восточный Китай). Его цель - изучение конфуцианства в Китае и зарубежных странах, пропаганда конфуцианского наследия, подготовка специалистов, обмен опытом. Центр, пишет в понедельник газета "Чжунго жибао", учрежден в минувшие выходные по инициативе Министерства образования КНР и властей провинции. В дальнейшем предполагается открыть несколько филиалов, в том числе - за границей.

Конфуцианство занимает весомое место в общественной жизни и академических исследованиях в Японии, Республике Корея, Вьетнаме, странах Юго-Восточной Азии, не говоря уже о Гонконге, Макао и Тайване. Есть крупные конфуциеведы в России, США, Франции, Германии, Италии. Во многих странах действуют Институты Конфуция, которых насчитывается около 540. Есть и школы, классы Конфуция, ориентированные на школьников. Их деятельность направляет Совет по международному распространению китайского языка, в который входят представители министерств и ведомств Китая. Постоянным рабочим органом Совета является Канцелярия (сокращенно "Ханьбань"), которая представляет собой специализированный орган и неправительственную организацию при Министерстве образования КНР. Различные платформы по изучению конфуцианства действуют в Пекинском университете, Университете "Цинхуа", Народном университете, в Шанхае, провинции Чжэцзян и других местах.

Как заявил на церемонии открытия нового конфуцианского центра секретарь парткома провинции Шаньдун Лю Цзяи, он будет способствовать продвижению в мире китайской культуры "инновационным путем", в духе открытости, доступности, взаимного обучения и взаимных обменов.

Конфуцианство, являющееся в большей степени этическим учением, хотя и с элементами религии (поклонение учителю десяти тысяч поколений, элементы культа предков) преобладало в китайской культуре на протяжении многих веков. В годы Нового Китая, после 1949 года, власти пытались искоренить конфуцианство как государственную доктрину. Были отменены конфуцианские экзамены, само учение подвергалось нещадной критике, особенно яростной в 70-е годы прошлого века, в ходе "кампании критики Линь Бяо и Конфуция".

Однако с началом реформ и политики внешней открытости имя Конфуция стало возвращаться в учебные программы, культурный оборот. Во многих школах вводится заучивание конфуцианских текстов, кое-где практикуются "конфуцианские" поклоны перед родителями и учителями. Восстановлен Храм Конфуция и экзаменационная коллегия при нем.

Важным звеном пропаганды учения Конфуция стал город Цюйфу, где находилось жилище Конфуция, а затем - поместье потомков философа, которому в прошлом часто делались богатые подношения. Впрочем, с жизнью самого Конфуция ученые с некоторым скепсисом связывают лишь древний колодец, из которого якобы черпал воду мудрец. Вместе с тем его потомки, которых насчитывают сотни как в материковом Китае, так и за его пределами, пользуются большим почетом, занимая, например, должности во Всекитайском комитете Народного политического консультативного совета Китая - совещательного органа в системе государственных учреждений КНР.