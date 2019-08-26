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Кража картины Куинджи из Третьяковской галереи

Свидетель рассказал, как хранил украденную картину Куинджи, полученную от похитителя

Мужчина сообщил, что не знал, что ему передали на хранение именно картину, которая некоторое время находилась у него в подвале

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Свидетель по делу о краже картины Куинджи "Крым. Ай-Петри" из Третьяковской галереи рассказал в суде, что не знал, что именно передал ему на хранение обвиняемый в данном преступлении Денис Чуприков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Замоскворецкий суд Москвы в понедельник допросил друга обвиняемого, свидетеля Сергея Терещенко.

"Мы работали вместе с Чуприковым, у нас сложились дружеские отношения, и он периодически хранил у нас в подвале шины. Это подвальное помещение использовалось как склад. В конце января он привез с собой некую вещь, которая была завернута в черную синтетическую куртку и попросил подержать ее подвале некоторое время. Что было в этой куртке, я не знал, и подумал, что это ноутбук, а впоследствии оказалось, что это украденная картина. Я давно знал Чуприкова, и никаких подозрений у меня не возникло", - сказал свидетель.

По его словам, в тот день Чуприков привез картину на Mercedes белого цвета, на котором ездил последние несколько месяцев. "Позднее ко мне приехала полиция, ее сотрудники попросили открыть подвал, что я и сделал. Там полицейские и изъяли картину", - сказал свидетель.

Установлено, что 27 января этого года один из посетителей музея снял картину со стены, вынул полотно из рамы за демонстрационным стендом, вышел из здания и скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 УК РФ ("Хищение предметов, имеющих особую ценность"). На следующий день сотрудниками МВД и ФСБ России в поселке Заречье Московской области был задержан Денис Чуприков. Следствием установлено, что он действовал в одиночку и похитил музейный экспонат из корыстных побуждений. Картина была обнаружена полицейскими на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Подмосковья и передана представителям Министерства культуры РФ.

Теги
РоссияКража картины Куинджи из Третьяковской галереи
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