Свидетель рассказал, как хранил украденную картину Куинджи, полученную от похитителя

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Свидетель по делу о краже картины Куинджи "Крым. Ай-Петри" из Третьяковской галереи рассказал в суде, что не знал, что именно передал ему на хранение обвиняемый в данном преступлении Денис Чуприков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Замоскворецкий суд Москвы в понедельник допросил друга обвиняемого, свидетеля Сергея Терещенко.

"Мы работали вместе с Чуприковым, у нас сложились дружеские отношения, и он периодически хранил у нас в подвале шины. Это подвальное помещение использовалось как склад. В конце января он привез с собой некую вещь, которая была завернута в черную синтетическую куртку и попросил подержать ее подвале некоторое время. Что было в этой куртке, я не знал, и подумал, что это ноутбук, а впоследствии оказалось, что это украденная картина. Я давно знал Чуприкова, и никаких подозрений у меня не возникло", - сказал свидетель.

По его словам, в тот день Чуприков привез картину на Mercedes белого цвета, на котором ездил последние несколько месяцев. "Позднее ко мне приехала полиция, ее сотрудники попросили открыть подвал, что я и сделал. Там полицейские и изъяли картину", - сказал свидетель.

Установлено, что 27 января этого года один из посетителей музея снял картину со стены, вынул полотно из рамы за демонстрационным стендом, вышел из здания и скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 УК РФ ("Хищение предметов, имеющих особую ценность"). На следующий день сотрудниками МВД и ФСБ России в поселке Заречье Московской области был задержан Денис Чуприков. Следствием установлено, что он действовал в одиночку и похитил музейный экспонат из корыстных побуждений. Картина была обнаружена полицейскими на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Подмосковья и передана представителям Министерства культуры РФ.