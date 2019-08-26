Мнение жителей Саратова учтут при выборе проекта застройки территории старого аэропорта

САРАТОВ, 26 августа. /ТАСС/. Проекты комплексной застройки территории аэропорта Центральный в Саратове, рейсы из которого перестали выполняться 20 августа после открытия нового аэропорта Гагарин, будут представлены жителям для дальнейшего обсуждения, сообщил в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе поездки в регион.

"По комплексной застройке территории старого аэропорта нужен проект профессиональных организаций экспертов-архитекторов, возможно, международного уровня, а затем предъявить горожанам <…> не один проект, а несколько, чтобы горожане могли выбрать, что им нравится, а что недопустимо" - сказал Володин.

Саратовский аэропорт Центральный расположен в черте города Саратова, вблизи территории аэропорта в момент его действия были запрещены определенные виды застройки, например, домов высокой этажности, которые могли бы помешать самолетам при взлете и посадке.

Новый саратовский аэропорт Гагарин начал работу 20 августа. Это второй в РФ аэропорт, построенный за последние годы с нуля (первый - Платов в Ростове-на-Дону). Он расположен в 20 км от Саратова, создан на основе государственно-частного партнерства по программе "Развитие транспортной системы России", пропускная способность - 1 млн пассажиров в год.