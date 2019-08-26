В Петербурге оштрафовали фанатов за стычку с омоновцами после матча "Зенит" - "Краснодар"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал и запретил на полгода посещать спортивные соревнования трем футбольным болельщикам после матча "Зенит" - "Краснодар", где у зрителей игры произошла стычка с сотрудниками ОМОН. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Встреча, прошедшая 3 августа в Петербурге, завершилась вничью со счетом 1:1. В перерыве игры произошел конфликт между группой болельщиков и сотрудниками правоохранительных органов, видео инцидента появилось в соцсетях. Полиция Петербурга сообщала ТАСС, что после игры к административной ответственности привлекли 17 человек. Четыре человека по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти были задержаны.

По данным пресс-службы, первые два решения вынесены в отношении Руслана Цветкова и Михаила Титова, которые находились на стадионе в состоянии опьянения. "Суд назначил наказание в виде административных штрафов в размере 3 тыс. рублей и 5 тыс. рублей (соответственно) с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок шесть месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале.

Также суд вынес решение в отношении Виталия Круглова, который, по данным пресс-службы, выразился нецензурной бранью в отношении контролера стадиона "Газпром-Арена". "Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 4 тыс. рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок шесть месяцев", - отметили в пресс-службе судов города.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) условно наказал петербургский "Зенит" за инциденты с болельщиками на данном матче. В КДК пришли к выводу, что клуб не обеспечил безопасность людей на стадионе.