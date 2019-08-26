Васильева считает, что ульяновская инициатива о статусе педагога выйдет на уровень страны

УЛЬЯНОВСК, 26 августа. /ТАСС/. Законопроект "О статусе педагога", который разрабатывается в Ульяновской области, может стать основой для нового федерального закона. Об этом сообщила в понедельник журналистам в кулуарах регионального августовского образовательного форума министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Основная цель инициативы - закрепить статус педагога на законодательном уровне. В настоящее время на территории России подобных законов нет. В региональном документе будут отражены права педагогических работников, условия обеспечения профессиональной деятельности, аттестации учителей, повышения квалификации, виды поощрения и меры соцподдержки.

"Сегодняшний разговор-обсуждение закона о статусе педагога о многом говорит. Регион первый из 85 регионов предлагает принять региональный закон, который, я очень надеюсь, может стать началом для федерального закона", - сказала она.

Вопрос о повышении статуса педагогического работника является ключевым при реализации нацпроекта "Образование" и федерального проекта "Учитель будущего". По данным правительства региона, в Ульяновской области с помощью закона планируется установить дополнительные статусы педагогических работников: педагог-наставник, педагог-методист, педагог-исследователь. Специалистам, удостоенным этого статуса, будут давать ежемесячные денежные выплаты. Для изучения лучших педагогических практик законопроектом вводятся условия организации стажировок в центре "Сириус" и гранты на их прохождение.

Нацпроект "Образование" охватывает период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.