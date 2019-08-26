В Москве почтут память жертв теракта в школе Беслана

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 августа. /ТАСС/. Панихида по жертвам теракта в бесланской школе № 1 состоится в Международный день солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября в Москве. Об этом сообщила журналистам пресс-служба постоянного представительства Северной Осетии при президенте Российской Федерации.

"В 12:20 в центре Москвы, в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках (Аланское подворье), состоится панихида памяти жертв теракта в Беслане", - говорится в сообщении.

В 13:00 мск перед Аланским подворьем состоится акция, на которой присутствующие почтут минутой молчания память погибших, возложат цветы и выпустят в небо 334 белых воздушных шара - по числу жертв теракта.

На мероприятии будут присутствовать бывшие заложники, члены Совета Федерации РФ, депутаты Государственной думы РФ, представители правительства Москвы, ветераны спецподразделений "Альфа", "Вымпел", руководство и врачи ведущих медицинских учреждений Москвы, где проходили лечение заложники.

Также в этот день состоится возложение цветов и венков к могилам бойцов спецподразделений "Альфа", "Вымпел" и сотрудников МЧС РФ на Николо-Архангельском кладбище, в городе Жуковском и деревне Юрово Раменского района Московской области. Кроме того, 3 сентября пройдет возложение цветов в музее-усадьбе "Мураново" Пушкинского района Московской области, в парке памяти погибших в трагедии.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.