Парк появится на месте несанкционированной свалки в Баксане

НАЛЬЧИК, 26 августа. /ТАСС/. Благоустроенный парк с городком аттракционов, озером, кафе и спортивной зоной на площади 25 га построят к концу 2020 года в городе Баксане Кабардино-Балкарии (КБР). Строительство ведется на месте, где ранее была несанкционированная свалка, сообщил в понедельник ТАСС глава администрации города Хачим Мамхегов.

Городской округ Баксан стал победителем всероссийского конкурса проектов благоустройства городских территорий "Исторические поселения и малые города", который проводится в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Реализация проекта рассчитана на два года, в 2019 году должны завершить подготовку пректно-сметной документации и определить подрядчиков.

"Уже начата реализация проекта, освоение данных средств, идет разработка проектно-сметной документации, в ноябре будет разыгран тендер по тем средствам, которые выделены из федерального бюджета, а это 85 млн рублей. Средства будут добавлены и из муниципального бюджета, еще программа подразумевает участие инвесторов, всего получится более 140 млн рублей. Площадь парка составляет 25 га, инвесторы будут работать на шести из них. Раньше на этом месте была незаконная городская свалка и это будет буквально перевоплощение, работы ведутся с 2015 года, по графику должны сдать в конце 2020 года", - рассказал Мамхегов.

По его словам, это будет первый парк в городе. Там построят детский парк аттракционов, кафе, зоны для развлечения для самых маленьких посетителей, для старшего поколения предусмотрен угол досуга, в планах и большой спортивный объект. "Его мы возведем через федеральную программу, кроме того, планируем скейт-парк, велотреки, небольшие памятники архитектуры, аллеи, а благоустроенное искусственное озеро займет площадь более 4 га", - уточнил собеседник агентства.

Разработчики проекта отмечают, что при озеленении предпочтение должны отдать тем видам деревьев, которые адаптированы к гравийным почвам. "Есть дизайн-проект, работу заказывали на свои средства, привлекли целую команду специалистов из Москвы и других регионов страны. При этом учитывалось мнение общественности, участвовали и представители муниципального образования, все заинтересованные лица", - добавил собеседник агентства.

На Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году было подано 330 заявок из 77 субъектов. Проекты-победители получат в общей сложности 5 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию своих проектов. Итоги первого конкурса благоустройства малых городов были подведены в 2018 году. Было принято решение, что конкурс станет ежегодным. Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", до конца 2024 года в малых городах и исторических поселениях будет реализовано почти 500 проектов победителей конкурса.