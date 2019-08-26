Росгидромет не видит угроз для населения из-за концентрации инертных газов в Северодвинске

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Превышения концентрации инертных газов в воздухе Северодвинска минимальны и не несут угрозы здоровью населения, сообщил в понедельник ТАСС глава Росгидромета Максим Яковенко.

Росгидромет ранее сообщил, что после ЧП на военном полигоне в Архангельской области 8 августа было выявлено присутствие "короткоживущих техногенных радионуклидов бария и стронция".

"Да, концентрация инертных газов в атмосфере была несколько выше, чем обычный фон, но это не какое-то существенное превышение, превышение было минимальным. И тогда, и сейчас никакой угрозы здоровью населения не было и нет", - сказал Яковенко.

Он отметил, что система Росгидромета фиксирует даже минимальные превышения концентрации веществ в воздухе. "Это инертные газы, которые всегда присутствуют в атмосфере, мало того, они короткоживущие. Так построена система Росгидромета - она фиксирует все, что происходит в стране, все, что выше фона. Допустим, если фон равен нулю, а мы фиксируем превышение в одну миллиардную, то мы об этом говорим, потому что у нас очень тонко настроенный и чувствительный инструментарий", - отметил он.

По данным Минобороны, 8 августа во время испытаний жидкостного реактивного двигателя на полигоне в Архангельской области произошел взрыв и пожар. Шесть человек получили травмы, двое погибли. В ведомстве отмечали, что превышения радиационного фона в Северодвинске нет, в администрации города ТАСС сообщили, что зафиксировали его кратковременное превышение.