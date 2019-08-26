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Пожар на территории воинской части в Северодвинске

Архангельский губернатор отметил, что угрозы жителям после ЧП под Северодвинском нет

Игорь Орлов сообщил, что обладает объективной информацией о произошедшем и всеми результатами замеров

АРХАНГЕЛЬСК, 26 августа. /ТАСС/. Угрозы жизни и здоровью жителей Архангельской области после ЧП на военном полигоне под Северодвинском нет, сообщил в понедельник ТАСС глава региона Игорь Орлов.

"Ничего угрожающего людям нет, все сказано, в том числе Росгидрометом - никаких опасностей для людей нет. Я могу еще раз подтвердить: я как губернатор знаю объективную информацию о том, что произошло, все результаты замеров, все результаты оценки специалистов. И [знаю], что это никакого вреда жителям Архангельской области не несет. Я это знаю точно и этим руководствуюсь", - сказал Орлов.

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) ранее в понедельник сообщила, что после ЧП на военном полигоне в Архангельской области было выявлено присутствие "короткоживущих техногенных радионуклидов бария и стронция". В настоящее время радиационная обстановка в регионе стабильная, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Теги
Орлов, Игорь АнатольевичРоссияАрхангельская областьПожар на территории воинской части в Северодвинске
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