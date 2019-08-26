В госуниверситете Северной Осетии появится первый в СКФО военный учебный центр

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 августа. /ТАСС/. Первый военный учебный центр (ВУЦ) на Северном Кавказе откроется в Северо-Осетинском госуниверситете им. К.Л. Хетагурова (СОГУ) в сентябре. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.

"В сентябре в СОГУ начнет работу военный учебный центр, он станет первым среди республик Северного Кавказа. Ежегодный набор составит 90 человек. Программа обучения будет проходить по программам подготовки сержантов и солдат запаса", - сказал собеседник агентства.

Студентам, которые успешно пройдут военную подготовку и последующие учебные сборы с получением диплома о высшем образовании, будут присвоены звания военнослужащих запаса и выданы военные билеты.

Выпускники военного учебного центра при СОГУ будут пользоваться значительным преимуществом по сравнению с выпускниками иных вузов при устройстве на работу в правоохранительных и иных государственных органах, а также при призыве на военную службу по контракту.

Срок обучения курсантов военного учебного центра составит два учебных года, также они должны будут пройти 30-дневные учебные сборы. Университет располагает всеми необходимыми объектами для размещения учебно-материальной базы и обеспечения образовательного процесса на военной кафедре, говорится в сообщении.

Для допуска к военной подготовке в центре будут рассматриваться студенты первого курса, имеющие гражданство РФ.

Учебный центр открывается по инициативе руководства СОГУ и главы Северной Осетии Вячеслава Битарова в соответствии с решением коллегии Минобороны РФ.