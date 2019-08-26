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Северный Кавказ

Оставшимся без родителей в результате камнепада в Дагестане детям назначили опекуна

Власти республики оказали сиротам финансовую помощь

МАХАЧКАЛА, 26 августа. /ТАСС/. Детям, родители которых попали под камнепад в Дагестане и погибли, назначили опекуна и оказали гуманитарную помощь, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минтруда и социального развития региона.

ЧП произошло 23 августа в 4 км от населенного пункта Сильди Цумадинского района Дагестана. В результате камнепада автомобиль, в котором находилась семья, упал в обрыв, в автомобиле находились отец, мать и их 10-и и 15-и летние сыновья. В семье осталось еще трое детей, в том числе двое дошкольного возраста.

В сообщении говорится, что в качестве предполагаемого опекуна определен брат умершего главы семьи. Сиротам оказана финансовая помощь, а также помощь в виде детской одежды, обуви, продуктов питания и предметов первой необходимости. Также Цумадинским комплексным центром социального обслуживания населения семье будут оказаны все необходимые социальные услуги на дому.

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