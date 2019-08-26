Минздрав считает, что аптеки должны сами регулировать вопрос нехватки преднизолона

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Лекарственный препарат преднизолон не входит в ассортимент обязательных препаратов для оказания медицинской помощи. Аптеки должны самостоятельно закупать лекарство в зависимости от потребностей, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава, комментируя появившуюся в СМИ информацию об отсутствии в аптеках Сочи данного препарата, который для некоторых людей является жизненно необходимым.

"Формирование ассортимента лекарственных препаратов, не включенных в указанный перечень, осуществляется аптечными организациями самостоятельно с учетом особенностей спроса, затрат на хранение, логистику и т.д.", - говорится в сообщении.

Ранее в министерстве здравоохранения Краснодарского края сообщили ТАСС, что преднизолон, на отсутствие которого в сочинских аптеках жаловались пользователи в соцсетях, имеется в аптеках курорта в достаточном количестве. Однако по информации Сочинского городского аптечного управления, у поставщиков есть сложности с поставками препарата в таблетках.

Преднизолон является синтетическим аналогом гормона гидрокортизона, синтезируемого надпочечниками. Применяется при бронхиальной астме, аллергических реакциях, заболеваниях кожи, различных формах лейкемии, обладает противовоспалительным и противошоковым эффектом.