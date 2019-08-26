Актера Машкова наградили орденом Почета, а худрука "Ералаша" Грачевского - орденом Дружбы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Актер и режиссер, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков награжден орденом Почета, худрук киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский удостоен ордена Дружбы. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Госнаграды присуждены артистам "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность". Помимо Машкова и Грачевского, тем же указом главы государства орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден художественный руководитель Московского государственного академического камерного хора Владимир Минин, орденами Дружбы - актриса Ирина Купченко, и.о. ректора Российской академии музыки имени Гнесиных Галина Маяровская и ряд других деятелей культуры.

Актер театра "Квартет И" Камиль Ларин и еще несколько деятелей культуры тем же указом получили звания "Заслуженных артистов РФ".

Так же Путин наградил прославленную советскую фигуристку, зампреда комитета Госдумы по международным делам Ирину Роднину орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени "за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность". С той же формулировкой медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден зампред думского комитета по финансовому рынку Антон Гетта.