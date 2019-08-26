Александр Матовников: в СКФО перспективно реализовывать межрегиональные турпроекты

СТАВРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Создание межрегиональных туристических продуктов и единого бренда является перспективным для регионов Северного Кавказа. Об этом сообщил в понедельник полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.

"Для туризма на Северном Кавказе целесообразно выработать единый бренд, спланировать качественный маркетинг. Важно не замыкаться в рамках отдельных территорий, а создавать межрегиональные турпродукты, ведь регионы во многом дополняют друг друга", - написал он на своей странице в Instagram по итогам встречи с министром РФ по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботаревым.

По мнению Матовникова, транспортная логистика позволяет увеличивать турпоток в округе за счет совместных проектов. "Используя логистические преимущества Северного Кавказа, где за день реально объехать несколько субъектов, можно привлечь в округ больше гостей", - пояснил полпред.

В марте 2019 года была утверждена Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в СКФО до 2035 года. Власти завершают работу над планом мероприятий по реализации стратегии, планируется, что на утверждение федерального правительства документ направят в начале сентября.

Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев ранее сообщил, что турпоток в СКФО по итогам 2018 года составил 1,5 млн человек. По оценкам министерства, этот показатель может быть увеличен к 2024 году до 4,5 млн человек.