Свалку в районе аэропорта Махачкалы ликвидируют до конца года

МАХАЧКАЛА, 26 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана до конца года ликвидируют последнюю свалку в районе аэропорта, расположенного в 15 км от Махачкалы, сообщил ТАСС в понедельник министр природных ресурсов и экологии республики Набиюла Карачаев.

"Вокруг нашего аэропорта одни свалки были, пилоты жаловались - самолеты не можем посадить (из-за большого количества птиц - прим. ТАСС). Кроме этого, [автомобильные] маршруты от Махачкалы до чеченской границы, в сторону Ставропольского края, от Махачкалы до азербайджанской границы - слева и справа по трассе одни свалки. Последняя свалка осталась в Каспийске (в 4,5 км от аэропорта - прим. ТАСС), она будет закрыта до конца года", - сказал Карачаев.

По его словам, ликвидация действовавшей более 20 лет свалки в Каспийске включена в федеральный проект "Чистая страна", ее рекультивация будет продолжаться до 2024 года. Министр добавил, что по проекту планируется ликвидировать свалки во всех городах республики.

"Во всех 10 городах свалки, которые годами накапливались, мы включили [в программу]. Пока нами заложено 500 млн рублей, когда будет проектно-сметная документация, экспертизы, мы внесем туда изменения", - пояснил Карачаев, добавив, что большинство свалок в республике функционировали на протяжении нескольких десятилетий.

Министр отметил, что в регионе необходимы места временного накопления отходов. Проблему утилизации мусора предполагается решить за счет строительства мусоросортировочных заводов и последующей переработки вторичного сырья. "До 31 декабря 2020 года мы установим все заводы", - уточнил Карачаев.