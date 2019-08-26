В Петербурге в 2020 году направят 174 млн рублей на участие граждан в управлении бюджетом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Власти Петербурга в 2020 году планируют направить на проекты по инициативному бюджетированию 174 млн рублей, что почти вдвое больше, чем утвержденная сумма на этот год - 90 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета финансов.

Под инициативным бюджетированием понимается участие граждан в определении и выборе проектов, на которые должны быть израсходованы бюджетные средства.

"Финансирование проектов инициативного финансирования на 2020 год составил 174 млн рублей, на этот год - 90 млн рублей", - сказала представитель пресс-службы комитета.

Рост объемов направляемых средств связан с запуском нового проекта в сентябре - "Твой бюджет в школах", в рамках которого учащиеся смогут реализовать свои инициативы по развитию школьной инфраструктуры и присоединиться к составлению бюджета. В пресс-службе уточнили, что финансирование по проекту - 30 млн рублей - предполагается начать с 2020 года.

"Проект направлен на вовлечение школьников в принятие бюджетных решений. Запуск пилотного проекта запланирован на сентябрь в 28 школах Центрального района - к участию будут привлечены учащиеся 9-11 классов, всего около 4 тыс. старшеклассников. Им предоставят возможность предложить собственную идею по улучшению школьной инфраструктуры. Проекты могут быть самыми разными - от спортивных объектов до школьного радио или студии звукозаписи", - рассказал в понедельник на совещании членов городского правительства в Смольном председатель комитета финансов Алексей Корабельников.

Как отметил на совещании врио губернатора Александр Беглов, практика участия горожан, в том числе молодежи, в составлении бюджета будет развиваться. "Хороший проект - "Твой бюджет в школах" это новый проект, необычный: дети подскажут, что нужно сделать в школах. Нужно поговорить с детьми, посмотреть, какие будут предложения. Конечно, нужно проводить решения через совет школы", - сказал Беглов.

"Твой бюджет"

В следующем году также продолжит действие проект "Твой бюджет", в ходе которого петербуржцы могут предложить идею по развитию городской среды, проработать инициативу на заседаниях и - после прохождения экспертизы - вынести ее на голосование. Победителей выбирают жители города - члены бюджетных комиссий, набранные в ходе жеребьевок из числа подавших заявки на участие в проекте "Твой бюджет".

Проект "Твой бюджет" работает в Санкт-Петербурге с 2016 года, первыми в нем приняли участие Центральный и Адмиралтейский районы, в первый год проекта участники распределяли в каждом районе по 10 миллионов рублей. В 2019 году участие в проекте приняли уже шесть районов города, в каждом районе члены бюджетной комиссии распределяли 15 миллионов рублей.