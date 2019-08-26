Посол WorldSkills отметил высочайший уровень проведения мирового чемпионата в Казани

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Посол мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, руководитель команды "КамАЗ-мастер" Владимир Чагин считает, что соревнования в России проходят на высочайшем уровне. Об этом он рассказал журналистам в понедельник во время проведения соревнований.

"Я в огромном восторге от увиденного на церемонии открытия. Казань и Татарстан имеют очень мощную школу создания больших, масштабных международных событий, спортивных мероприятий. Конечно же, все проходит на высочайшем уровне. Хочется, чтобы соревнования продлевались, потому что это нужно для тех, кто здесь соревнуется и для тех, кто сюда приходит в качестве гостя. Здесь творится настоящая атмосфера ремесленников, производственников", - поделился мнением Чагин.

Особые впечатления у Чагина вызвала церемония открытия чемпионата, которая прошла на стадионе "Казань Арена". Кроме того, руководитель команды "КамАЗ-мастер" выделил несколько площадок, которые ему особенно понравились.

"Мне были интересны профильные площадки - это автомобилестроение, все связанное с ремонтом, обслуживанием машин. Каждая кабинка, каждый стенд походит на минипредприятие по производству, либо обслуживанию техники, здорово конечно. Еще я увидел то, что мне в жизни нравится делать, - я очень люблю с детства готовить и сейчас это одно из моих увлечений. Здесь это не только новые вкусовые качества, это и подача, это целые произведения искусства. Очень люблю цветы, люблю сам делать букеты, композиции. Я увидел, как здесь это происходит, какие интересные изделия ребята сделали", - рассказал Чагин.

По его словам, чемпионат WorldSkills даст хороший импульс и заряд молодым людям, которые благодаря участию в соревнованиях смогут "быстрее найти себя в жизни".

"Прекраснейшая была идея когда-то такой чемпионат создать. Считаю, что он очень полезен и нужен людям, особенно молодежи. Безусловно, элемент соревновательности, элемент спорта, дух спорта, даст в жизни ключ к успеху, потому что умение быстро думать, быстро принимать решение, быстро работать руками и головой - что здесь наглядно происходит - это как раз то, что делает человека успешным, делает его лучшим в своем деле, в своем ремесле, а такие люди нужны", - сказал руководитель команды "КамАЗ-мастер".

О чемпионате

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем принимают 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания проходят по 56 компетенциям, Россию представляют 63 конкурсанта.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.