Дагестанская больница намерена усилить работу по борьбе с маммологическими заболеваниями

МАХАЧКАЛА, 26 августа. /ТАСС/. Республиканская клиническая больница № 2 в Махачкале планирует усилить работу в диагностике и лечении заболевании молочной железы, тем самым закрыв потребность региона в данном направлении. Об этом сообщил в понедельник ТАСС главврач учреждения Ибрагим Магомедов.

"Потребность в диагностике, лечении доброкачественных и злокачественных образований надо закрывать, потому что наблюдается рост, не только в Дагестане, числа заболевании молочной железы, в том числе и рака. В регионе мало врачей-маммологов, мало тех, кто может провести читку маммографии", - сказал он.

Магомедов добавил, что в больнице есть необходимые кадры, однако необходимо приобрести маммограф. "Работу надо выстраивать в упреждающем режиме, это поможет снизить смертность и сэкономить средства. Лечение первой стадии рака молочной железы стоит порядка 50-60 тыс. рублей. Лечение 3-4 стадии - несколько миллионов рублей, причем оно не бывает успешным", - отметил он.

Республиканская клиническая больница № 2 была основана на базе Республиканского медицинского центра в марте 2019 года. Учреждение является научной и клинической базой кафедр для ряда кафедр, в том числе клинической гериатрии, неврологии и нейрохирургии, Дагестанской медицинской академии.