Метрополитен Москвы подал иск к организаторам акции 27 июля из-за нагрузки на сотрудников

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московский метрополитен потребовал взыскать с организаторов митинга 27 июля более 53 тыс. рублей из-за дополнительной нагрузки на сотрудников подземки в этот день. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы ответчиков.

"Московский метрополитен потребовал взыскать с них 53,6 тыс. рублей из-за работы дополнительных сотрудников в день акции протеста 27 июля. Претензии касаются нескольких организаторов акции, среди них Илья Яшин, Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный и Олег Степанов", - сказал адвокат после ознакомления с иском.

Ранее сообщалось, что иск метрополитена к Навальному и другим организаторам акции протеста принят к рассмотрению Коптевским судом Москвы, заседание по нему назначено на 13 сентября.