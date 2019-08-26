Посол России рассказал об уменьшении преступности в Абхазии

СУХУМ, 26 августа. /ТАСС/. Руководство Абхазии сумело добиться изменений к лучшему в ситуации с преступностью в стране, чтобы обеспечить комфортный отдых туристам из России и других стран. Об этом заявил ТАСС в понедельник посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

"Руководство Абхазии и руководство силовых ведомств республики делает все возможное, чтобы отдыхающие из России и других стран и в Сухуме, и в Гагре, и на других курортах могли спокойно купаться, загорать и наслаждаться отдыхом", - сказал он, отвечая на вопрос о том, насколько комфортно могут отдыхать в Абхазии туристы из России, в том числе на фоне напряженной политической борьбы за пост президента страны.

"Иногда бывают небольшие инциденты, но в целом нынешнему министру внутренних дел Гарри Аршбе и его коллегам из других ведомств удается изменить криминогенную ситуацию к лучшему", - добавил дипломат.