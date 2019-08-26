Памфилова протестировала новое устройство для голосования на цифровых участках в Москве

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе встречи с гендиректором "Лаборатории Касперского" Евгением Касперским лично опробовала разработанное компанией устройство для голосования на так называемых цифровых избирательных участках, которые будут располагаться в Москве в единый день голосования 8 сентября.

Как сообщила пресс-служба ЦИК в понедельник, помимо Памфиловой и Касперского в мероприятии приняли участие зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев, член комиссии Антон Лопатин и представители аппарата. "Участники встречи ознакомились с техническими решениями, которые специалисты "Лаборатории Касперского" будут презентовать в ЦИК России в рамках экспозиции цифровых технологий и решений в избирательном процессе. Элла Памфилова лично протестировала возможности устройства для голосования на цифровом избирательном участке, созданного специалистами компании-разработчика", - говорится в релизе.

Кроме того, стороны обсудили технические возможности и перспективы внедрения новых информационных технологий в отечественную электоральную практику, уточнили в пресс-службе.

"Стороны отметили приоритет обеспечения безопасности и прозрачности избирательных процедур, в частности, в рамках сентябрьских экспериментов по голосованию на цифровых избирательных участках и дистанционному электронному голосованию в Москве", - подчеркнули в Центризбиркоме.

29 мая президент России Владимир Путин подписал блок законов об электронном голосовании, которым предусматривается, в частности, создание в Москве экстерриториальных цифровых избирательных участков, на которых жители других субъектов РФ смогут проголосовать на региональных выборах и довыборах в Госдуму по одномандатным округам. Предусматривается, что заявление о голосовании на таком участке можно будет подать через единый портал госуслуг не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до голосования.

8 сентября в Москве откроют 30 участков, на которых смогут проголосовать жители 16 регионов, где в этот день пройдут выборы губернаторов, а также жители одномандатных округов, в которых пройдут довыборы в Госдуму. В перспективе голосовать на таких участках можно будет и на выборах в заксобрания, отмечали в ЦИК. К 2021 году, когда состоятся выборы в Госдуму, ЦИК планирует организовать по всей стране порядка 5 тыс. таких участков.