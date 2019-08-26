Минэкологии возбудило дело против мэрии Дзержинска после разлива отходов из коллектора

ТАСС, 26 августа. Минэкологии Нижегородской области возбудило административное дело в отношении мэрии города Дзержинск после разлива сточных вод из аварийного коллектора, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе министерства.

В группе "Типичный Дзержинск" в соцсети "ВКонтакте" 25 августа было размещено видео, снятое в лесу в районе ул. Наука. На нем видно, что произошел разлив неизвестной жидкости, от которой, по словам автора видео, исходит резкий неприятный запах. В понедельник сотрудники Минэкологии выехали на место для обследования лесного массива.

"В отношении администрации Дзержинска возбуждено административное дело по ст. 8.1 КоАП РФ ("Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов"), проводится административное расследование", - отметили в пресс-службе.

Сотрудники министерства установили, что на месте разлива отходов проходит старый хозяйственный фекальный коллектор, находящийся на балансе городской администрации. "Коллектор протяженностью 1900 м изношен и находится в аварийном состоянии. Он не подключен к городской сети канализации и районным очистным сооружениям, договора на прием и транспортировку сточных вод администрация Дзержинска ни с кем не заключала. Сточные воды из аварийного коллектора поступают на рельеф местности", - пояснили в пресс-службе.

За последний месяц в Дзержинске было обнаружено несколько несанкционированных свалок опасных отходов и фактов разлива химвеществ. Одна из свалок находилась в здании бывшей Игумновской ТЭЦ. Кроме того, в лесу на территории города местные жители обнаружили, что неизвестные оставили пластиковые емкости с химикатами, из которых опасная жидкость разлилась на землю.